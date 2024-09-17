Musk'ın 'Biden ve Harris'e suikast' paylaşımı Beyaz Saray'ı kızdırdı

SpaceX, Tesla ve sosyal medya platformu X gibi şirketlerin sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik ikinci suikast teşebbüsünün ardından X hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle tepki çekti. 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'a açık desteğini açıklayan iş insanı, saldırı girişiminin yaşandığı pazar günü yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e atıfla, "Ve hiç kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeyi denemiyor bile" ifadelerini kullanmıştı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Elon Musk, "Neden Donald Trump'ı öldürmek istiyorlar?" diye soran bir sosyal medya kullanıcına cevaben paylaştığı ve kaşları kalkmış bir 'emoji' ile sonlandırdığı sosyal medya mesajını daha sonra silerken, Beyaz Saray, bu paylaşıma tepki gösterdi. ABD'de mevcut ve eski başkanları korumakla görevli olan Gizli Servis de konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Musk'ın paylaşımından 'haberdar' olduklarını söyledi.





BEYAZ SARAY: ŞİDDET KINANMALI, HAKKINDA ŞAKA YAPILMAMALI





The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Beyaz Saray, Elon Musk'ın mesajının 'sorumsuzca' olduğunu belirterek Musk'ı kınadı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Şiddet sadece kınanmalı; asla cesaretlendirilmemeli ya da hakkında şaka yapılmamalı. Bu söylem, sorumsuzca" dedi. Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca 'ülkemizde siyasi şiddete ya da herhangi bir şiddete yer olmaması gerektiğinin' de altı çizildi.





GİZLİ SERVİS: MUSK'IN PAYLAŞIMINDAN HABERDARIZ





Elon Musk'ın bu paylaşımı ABD Gizli Servisi'ne de soruldu. Reuters haber ajansına eposta yoluyla açıklama yapan bir Gizli Servis sözcüsü, "Gizli Servis, Elon Musk'ın sosyal medya paylaşımından haberdardır ve bir uygulama olarak koruyucu istihbarat meselelerine da yorum yapmamaktadır" dedi. Sözcü, konuyla ilgili olarak Gizli Servis'in Musk'a ulaşmaya çalışıp çalışmadığı hakkında ise detaylı bilgi vermeyi reddetti.





Öte yandan, Elon Musk'ın daha sonra yaptığı paylaşımlar, sildiği mesajın 'şaka' amaçlı olduğuna işaret etti. Musk, bu süreçte 'aldığı dersin' 'bir şeyi bir grup insana söylemesinin ve o insanların bu şeye gülmesinin, bunun X'te paylaşıldığında çok da komik olacağı anlamına gelmediği' olduğunu anlattı. Musk, "İnsanlar bağlamı bilmezse ve anlatım sadece bir metinse şakaların ÇOK daha az komik olduğu ortaya çıktı" diye yazdı.







