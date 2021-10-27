Musk'ın kişisel serveti petrol devi Exxon'un değerini geçti

Elektrikli araba üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın kişisel serveti, firmanın hisselerinde dün yaşanan artışla petrol devi Exxon'un değerini geçti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın serveti dün, 288.6 milyar dolara yükseldi.







Bloomberg'de yer alan habere göre, küresel araç kiralama şirketi Hertz Global Holdings’in dün 100 bin elektrikli araç sipariş etmesinin ardından Tesla'nın hisseleri dün fırladı. Hisselerde yaşanan yüzde 12.7 oranındaki yükseliş, Musk'ın kişisel servetine 36.2 milyar dolarlık artış olarak yansıdı. Yatırım bankası Morgan Stanley'nin geçtiğimiz hafta 'dünyanın ilk trilyoneri' olacağı öngörüsünde bulunduğu Musk'ın serveti böylece, petrol şirketi Exxon'un değerini geçmiş oldu.





Bloomberg, Musk'ın kişisel serveti açısından diğer milyarderlerle arayı giderek açtığını da yazdı. Buna göre, dünyanın ikinci en zengin kişisi olan Jeff Bezos'ın serveti şu 193 milyar dolar civarında.





Tesla'nın ise Hertz siparişi sonrası hisselerine 1 trilyon dolardan daha fazla değer biçilen şirketler olarak Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet'e katıldığı belirtildi.