Musk'ın serveti bir dakikada 2.3 milyar dolar arttı

SpaceX kurucusu, CEO'su ve başmühendisi, Tesla CEO'su ve ürün mimarı, The Boring Company kurucusu, Neuralink ve OpenAI eşkurucusu gibi unvanları bulunan Elon Musk, elektirikli araç üreten Tesla'nın hisse değerindeki yükseliş sayesinde, bir saatte servetine servet kattı.







Musk'ın 60 dakikada 2.3 milyar dolar artan serveti 36 milyar dolara ulaştı.





Çarşamba günü akşam saatlerinde New York Borsası'nda işlem gören Tesla hisseleri yüzde 12 değer kazanarak 649 dolara çıktı.





Böylece 48 yaşındaki yüksek teknoloji girişimcisi, Forbes'in dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde 23. sıraya yükseldi.





Tesla’nın hisselerinin değeri ekimden beri iki katından fazla artış gösterdi. Geçen hafta piyasa tavanı 100 milyar dolara ulaşan Tesla hisselerinin gelecek aylarda yüzde 30'dan fazla artması bekleniyor. Bu da elektrikli araba üreticisini otomotiv sanayinin lideri haline getirdi.





Piyasa değeri bakımından ocak başında Ford ve GM'i geçen Tesla'nın önünde sadece 233 milyar dolarlık piyasa tavanıyla Toyota bulunuyor.





Musk da Forbes'in dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde, Apple’dan Laurene Powell Jobs (Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın dul eşi) ile medya baronu Rupert Murdoch arasına yerleşti.





Tesla hisselerinin yüzde 22'sini kontrol eden Musk, uzay roketi şirketi SpaceX'in de 12.5 milyar dolarlık hissesine sahip.