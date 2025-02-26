Musk'ın siyasi çıkışları Tesla'ya pahalıya patladı

Tesla'nın elektrikli araç satışları Avrupa'da düştü



Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla Ocak ayında Avrupa'da 9.945 otomobil satarak, sektörün genel elektrikli araç satışları yüzde 37 artarken bile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 düşüş gösterdi. 2024 yılında Tesla'nın otomobil satışları Avrupa Birliği ülkeleri genelinde yüzde 13 düşerken, en büyük düşüş yüzde 41 ile Almanya'da görüldü. Tesla'nın Avrupa'daki pazar payı yüzde 1,8'den yüzde 1'e düştü.



Fransız endüstri birliği LaPlateforme Automobile'e göre, Tesla'nın kayıtları Fransa'da Ocak ayında yüzde 63 düşüşle 1.141 araca gerileyerek Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. Ayrıca, Bloomberg'in veri tabanına göre Almanya'da aylık satışlar 1.277'ye düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tesla geçen ay ilk kez İngiltere'de Çinli rakibi BYD'den daha az otomobil sattı.



Musk'ın siyasi tartışmaları



ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen destekçilerinden Tesla CEO'su Elon Musk, Avrupa'daki siyasi gelişmelerle ilgili yorumlarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem kamuoyu önünde hem de X medyasında Alman aşırı sağ partisi Almanya için Alternatif'i (AfD) destekleyen paylaşımlarda bulunuyor ve "Almanya'yı sadece AfD'nin kurtarabileceğini" belirtiyor. Partinin eş lideri Alice Weidel'i partisinin pazartesi günü Almanya'da yapılan seçimlerde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.



Musk ayrıca İngiltere'nin kuzeyindeki Rotherham'da yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalı nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer siyasetçileri de eleştirdi.



Bunlara ek olarak Musk'ın Trump ile olan yakın ilişkisi de tartışmaları alevlendirmiş olabilir. ABD Başkanı'nın Avrupalı liderleri dahil etmeden Rusya ile Ukrayna barış görüşmelerini başlatması ve AB'ye yönelik gümrük vergisi tehditleri üye ülkeler arasında mutsuzluğa neden olmuştu. Musk şu anda Trump'ın danışmanı ve Trump yönetimi tarafından Devlet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi olarak istihdam edilerek binlerce Federal çalışanın işten çıkarılmasında ABD başkanına yardımcı oluyor. Üst düzey siyasi duruşu, Tesla'nın Avrupa'daki satışlarının düşmesinde potansiyel olarak etkili oldu, ancak bunun ne ölçüde olduğu belli değil.



Uyarı talepleri ve artan rekabet



Zayıflayan talepler ve yoğunlaşan rekabet, 2023'ün sonlarından bu yana dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisinin büyümesine de engel oldu. Yüksek enflasyon ve durgun ekonomi, 2023 ve 2024 yıllarında elektrikli araç pazarlarındaki tüketici taleplerini olumsuz etkiledi. Bu arada, Çinli rakibi BYD, Tesla'dan giderek daha fazla pazar payı aldı. Buna ek olarak, DeepSeek'in açık kaynaklı bir yapay zeka modelini piyasaya sürmesinin ardından Çin'de yaşanan teknoloji rallisi, borsalarını canlandırarak fonları ABD'li teknoloji şirketlerinden uzaklaştırdı.



Bu ayın başlarında, Çin'in en büyük elektrikli otomobil markası BYD, otonom teknolojisini geliştirmek için DeepSeek ile ortaklık kuracağını açıkladı. Bu haber Tesla'nın hissedarlarını tedirgin etti ve hisse senetlerinde keskin bir satışı tetikledi. Tesla'nın öncelikli endişesi, BYD'ye karşı tam otonom sürüş (FSD) pazarındaki rekabet gücü.



DeepSeek'in yapay zeka (AI) modeli, ABD-Çin teknoloji yarışında çok önemli bir gelişme olarak görülüyor. BYD'nin duyurusuyla aynı gün, Elon Musk'ın bir grup yatırımcıya, şu anda üretken yapay zeka teknolojisi için en gelişmiş Büyük Dil Modelini (LLM) elinde bulunduran ChatGPT'nin sahibi OpenAI'yi satın almaları için liderlik ettiği bildirildi. Bununla birlikte, DeepSeek'in R1 AI modelinin, maliyetlerin bir kısmıyla ABD'nin en iyi modelleri kadar iyi olduğu kanıtlanmıştır.