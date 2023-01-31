Musk'ın yeni planı Twitter'ı çöküşten kurtarabilecek mi?

GELİR AKIŞI YAVAŞLADI

HER HİZMETE ERİŞİLECEK BİR UYGULAMA İSTENİYOR

DOGECOIN’E MUSK DOPİNGİ

Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı Twitter için yeni gelirler ararken şirket, ABD genelinde lisans başvurularında bulunmaya ve kullanıcı ödemelerini başlatmak için gerekli yazılımı tasarlamaya başladı.Financial Times’ın iki şirket kaynağından edindiği bilgiye göre, Twitter yönetiminde bulunan ve Musk’a yakın isimlerden biri olan Esther Crawford, küçük bir ekiple platformdaki ödemeleri kolaylaştırmak için yeni çalışmalara başladı.Twitter’ı satın almak için oldukça yüklü bir ödeme yapan Musk da şirketin kârlılığını artırmak için yeni formüller aramaya başladı. Yeni plana göre, site üzerinden ödemelere izin verecek bu hamle, Musk’ın yeni gelir kapıları oluşturma planının önemli bir parçası.Twitter’ın yılda 5 milyar dolar olan reklam geliri, Musk’ın ekimde gerçekleştirdiği 44 milyar dolarlık satın almanın ardından yavaşlamıştı. Satın almanın ardından bazı reklamcılar ve pazarlama birimleri, yeni yönetim ve içerik moderasyonu konusundaki endişelerini dile getirerek reklamları geri çekmişti.Musk’ın Twitter’ı, Çin’deki WeChat benzeri, her şeyi içeren bir uygulamaya dönüştürmek istediği düşünülüyor. Bu tip uygulamalarda mesajlaşma, para transferi ve satın almalar birlikte yer alıyor. Öte yandan tasarruf hesapları ve banka kartları gibi finansal teknoloji hizmetlerinin de buraya entegre edilmesi planlanıyor.Twitter ayrıca ABD’de düzenleyici kurumlardan gerekli izinleri almak için başvurularda bulunmaya başladı. Kaynaklardan biri, 1 yıl içerisinde izinlerin tamamlanabileceğini belirtti.Musk’ın devralmasından önce Twitter, bahşiş veren içerik oluşturucular ve e-ticaret ile ilgili bazı ödeme özelliklerini araştırıyordu. Ancak Musk’ın oluşturacağı yenilikler; içerik oluşturucularının doğrudan ödüllendirmesi, kullanıcıların platform aracılığıyla ürün satın alması ve kullanıcıların birbirlerine ödeme yapması gibi pek çok özellik sunacak.Kaynaklara göre Musk sistemin başta itibari para ile çalışmasını ancak sonrasında kriptoların entegre edilebilmesini istedi.Musk’ın kripto ödemelerine yeşil ışık yakacağı haberi üzerine Elon Musk’la popülerleşen kripto varlık Dogecoin sert yükseldi. Kripto varlıkların geneli bugün değer kaybederken Dogecoin son 24 saatte yüzde 7 değer kazanarak 0,092 dolardan işlem gördü.