Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk'ın vazgeçme kararı geçersiz mi? /12 Temmuz 2022 20:42

Musk'ın vazgeçme kararı geçersiz mi?

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin yöneticisi ABD'li işadamı Elon Musk'un sosyal medya devi Twitter'ın yönetimini devralma sürecinde yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

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Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin yöneticisi ABD'li işadamı Elon Musk'un sosyal medya devi Twitter'ın yönetimini devralmaktan vazgeçtiği yönündeki kararının gerçeli olmadığı iddia edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının "geçersiz ve haksız" olduğunu bildirdi.

Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen 10 Temmuz tarihli konuya ilişkin mektup, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirim sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu mektupta, Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtildi. Twitter'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmediği vurgulanan mektupta, anlaşmanın yürürlükte olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararı sonrası Twitter'ın hisseleri haftanın ilk işlem gününde sert düşüş gösterdi. New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 11'i aştı.
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