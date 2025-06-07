Samanyolu Haber /Dünya / Musk'tan 'Amerikan Partisi' hamlesi: Siyasete mi giriyor? /07 Haziran 2025 12:02

Musk'tan 'Amerikan Partisi' hamlesi: Siyasete mi giriyor?

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir siyasi parti kurma fikrini gündeme taşıdı. “Amerikan Partisi” adını verdiği bu oluşumla ABD’de ortadaki yüzde 80’lik kesimi temsil etmeyi hedeflediğini belirtti. Musk’ın anketine katılanların büyük çoğunluğu yeni bir parti fikrine destek verdi.

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ABD’li milyarder ve X (eski Twitter) platformunun sahibi Elon Musk, Amerikan siyasetinde yankı uyandıracak yeni bir adımın sinyalini verdi. Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkede merkez seçmeni temsil edecek “Amerikan Partisi” isimli bir siyasi oluşum kurmayı düşündüğünü açıkladı.

YÜZDE 80 'EVET' DEDİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Musk, takipçilerine yönelttiği “ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” sorusuyla bir anket başlattı. Ankete katılan yaklaşık yüzde 80,4’lük kesim “evet” yanıtı vererek bu fikre destek verdi. “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 19,6’da kaldı.

'YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR'
Anket sonuçlarının ardından Musk, “İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir” ifadelerini kullandı. Bu çıkışıyla Musk, özellikle Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler arasında sıkışan seçmenlere hitap etmeyi hedeflediğini ima etti.

Amerikan siyasetine güçlü bir giriş yapabileceği yönünde yorumlanan bu çıkışın ardından gözler Musk’ın atacağı somut adımlara çevrildi. Şu an için resmi bir başvuru ya da parti kuruluşuyla ilgili detay verilmedi.

TRUMP VE MUSK ARASINDA NELER OLUYOR?
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.


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