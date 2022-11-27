Musk'tan dikkat çeken açıklama: Akıllı telefon pazarına mı giriyor?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple ve Google'a karşı alternatif bir telefon üretebileceğini söyledi. İş insanı açıklamayı, muhafazakar podcast sunucusu Liz Wheeler'ın dün attığı tweet'e cevaben yaptı.







Wheeler attığı tweet'te "Apple ve Google uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı taraflı ve gözetleme yapan iPhone'la Android'i seve seve terk eder. Bu adam Mars'a giden roketler yapıyor. Saçma bir küçük akıllı telefon kolay olmalı değil mi?" dedi.





Musk ise Wheeler'a verdiği cevapta şu ifadeyi kullandı:





"Umarım iş o noktaya gelmez. Fakat evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir telefon yapacağım."





NE OLMUŞTU?



Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; platformda ifade özgürlüğü istediğini söyleyen Musk'ın yaptığı değişikliklerin ardından Twitter'ın, söz konusu mağazalardaki geleceği tartışılır hale gelmişti. Twitter'ın eski güvenlik ve güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, yönergelere uyulmaması halinde sosyal medya platformunun uygulama mağazalarından atılabileceğini ifade etmişti.





Örneğin 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskının ardından iki teknoloji devi de muhafazakarlar arasında popüler olan alternatif mesajlaşma platformu Parler'ı mağazalarından kaldırmıştı.





TWITTER GÜNDEMİ SARSTI

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın, Twitter'ı satın almasının ardından platform dünya gündemine oturdu. Mavi tikin para karşılığında alınabilmesi ve West'le eski ABD Başkanı Donald Trump gibi kişilerin hesaplarının tekrar açılması adımları tartışma konusu oldu.





Ayrıca Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısının görevine son verildi.





Musk şirket "düzelene" kadar ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'daki genel merkezde uyuyacağını söylemişti.