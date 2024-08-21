Musk'tan Harris'in politikalarına sert eleştiri: Yolun sonu ekmek kuyruklarına çıkar

'YOLUN SONU EKMEK KUYRUKLARINA ÇIKAR'

Musk ise bu gönderiye, "Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar" yorumunu yaptı.

DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz sahibi olduğu X platformunda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'la sohbet odasında bir söyleşi yapmıştı.

ABD seçimleri öncesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor.Son olarak ünlü milyarder Elon Musk, Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris'i hedef aldı.Musk, X üzerinden Kamala Harris karşıtı 'zerohedge' isimli bir popüler finans hesabının demokrat adayı eleştiren bir gönderisini paylaştı.Zerohedge gönderisinde şunları söyledi:"Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları:-Fiyat Kontrolleri-Yüzde 28 kurumlar vergisi-Yüzde 44,6 sermaye kazançları vergisi-Gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi"ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris, kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarmayı planlıyor.Musk söyleşide 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin yeni başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak Trump’a desteğini yineledi.