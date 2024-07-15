Musk'tan Trump'a ilginç destek!

'METAL ZIRH YAPMANIN VAKTİ GELMİŞTİR'
Musk, sosyal medya hesabından kendisinden güvenliğini artırmasını isteyen bir kullanıcıya, "Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir" yanıtını verdi.
SUİKAST İTİRAFI
"Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyorum" diyen Musk, son 8 ayda iki kez "ayrı olaylarda" hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu öne sürdü.
Herhangi bir ayrıntı paylaşmayan Musk, saldırganların Teksas'taki Tesla genel merkezine yakın bir yerde tutuklandığını belirtti.