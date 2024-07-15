Musk'tan Trump'a ilginç destek!

SUİKAST İTİRAFI

"Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyorum" diyen Musk, son 8 ayda iki kez "ayrı olaylarda" hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu öne sürdü.

Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından açıklamada bulundu. Kendisinin de iki kez canına kast edildiğini açıklayan Musk, Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretebileceğini açıkladı. Tehlikeli zamanların yaklaştığını vurgulayan Musk, Trump'a desteğini de açık bir dille ifade etti.Musk, sosyal medya hesabından kendisinden güvenliğini artırmasını isteyen bir kullanıcıya, "Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir" yanıtını verdi.Herhangi bir ayrıntı paylaşmayan Musk, saldırganların Teksas'taki Tesla genel merkezine yakın bir yerde tutuklandığını belirtti.