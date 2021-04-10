Samanyolu Haber /Dünya / Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun /10 Nisan 2021 10:45

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Milyader girişimci Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink'in bir maymun üzerinde denendiği ve maymuna 'Pong' adlı video oyununun oynatıldığı görüntüler paylaşıldı.

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk'ın 'insan beynine çip takma' projesi Neuralink'in bir maymun üzerinde test edildiğine dair görüntüler yayınlandı.

Yayınlanan 3 dakikalık videoda, implant takılı 9 yaşındaki Pager adlı bir maymunun 'Pong' adlı video oyununu oynadığı görüldü.

Videoda ayrıca, maymunun bir yandan joystick'i yukarı ve aşağı hareket ettirirken diğer yandan da ekranın altında yer alan bir pipetle içtiği muzlu süt ile ödüllendirildiği görülüyor.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Musk, "İlk Neuralink ürünü, felçli bir kişinin akıllı telefonu, baş parmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Musk, paylaşımının devamında "Daha sonraki sürümler, beyindeki Neuralinklerden vücut motor/duyusal nöron kümelerindeki Neuralinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece, örneğin belden aşağısı felç olanların tekrar yürümesini sağlayacak" dedi.

Öte yandan Amerikalı milyarder, cihazın kafatasına implante edildiğini ve kablosuz olarak şarj edildiğini anımsattı.

2016 yılında Musk tarafından kurulan San Francisco merkezli Neuralink; Alzheimer, demans ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmeye ve insanlığı 'yapay zeka ile uyumlu hale getirmeye' yardımcı olmak için beyin implantları geliştiriyor.

Geçen yılın ağustos ayında Musk, Neuralink'in tanıtımında cihazın bir domuz üzerinde test edildiği görüntüleri paylaşmıştı.
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