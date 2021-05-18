Samanyolu Haber /Ekonomi / Musk'un düşürdüğü coin piyasası tekrar toparlanıyor /18 Mayıs 2021 14:34

Musk'un düşürdüğü coin piyasası tekrar toparlanıyor

Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından yeni haftaya sert bir düşüşle başlayan kripto paralar, salı günü kayıplarını durdurarak yeniden yükseldi.

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Bitcoin pazartesi günü 42 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselerek 45 bin 700 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 200 dolara çekildikten sonra salı günü 3 bin 550 dolar civarında bulunuyor.

Bitcoin’in piyasa dominansı yüzde 40 civarında seyrederken Ethereum’un dominansı ise yüzde 19,60 seviyesinde.

Bloomberg HT'nin haberine höre, Litecoin geçen hafta 400 dolar sınırını geçtikten sonra pazartesi günü 300 doların altına kadar gerilemişti. Salı günü yeniden yükselişe geçen Litecoin, 307 dolardan işlem görüyor. XRP de pazartesi 1.35 dolara kadar geriledikten sonra salı günü 1,53 dolar civarında bulunuyor.

Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi, 11 Mayıs’ta 3 bin 765 ile tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra hızlı bir düşüş kaydederek 3 bin 133 seviyesine geriledi.

Coinbase halka arz fiyatının altına indi

Kripto para piyasalarındaki düşüşle beraber Coinbase hisseleri de yüzde 248 dolardan günü kapatarak 250 dolarlık halka arz referans fiyatının altına indi.

Coinbase SEC’e yaptığı açıklamada kripto varlık fiyatlarına ne derece bağlı olduğunu vurgulayarak "Net gelirimiz önemli ölçüde kripto varlıkların fiyatlarına ve platformda gerçekleştirilen işlemlere dayalı" demişti.
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