Musk'un manipüle ettiği Dogecoin'in değeri 10 günde 100 kat arttı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Twitter paylaşımları piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olmaya devam ediyor.







200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Musk’ın son dönemde sık sık yaptığı Twitter paylaşımlarının etkisiyle, kripto para birimlerinden Dogecoin’de yükseliş devam ediyor.





Musk’ın Twitter’da yaptığı, ‘dogecoin’ ve ‘diğerleri’ olarak iki seçeneğe yer verdiği ‘Dünya’da geleceğin para birimi’ anketinde yüzde 71,3 ile Dogecoin ilk sırada yer almıştı. Musk, hafta sonu Dogecoin hakkındaki paylaşımlarını sürdürdü.





28 Ocak’ta 0,0078 dolar olan Dogecoin’in fiyatı, bugün 0,77 dolarla rekor kırdı. Yaklaşık 10 günde kaydedilen yükseliş yüzde 9771 oldu.





Dogecoin’in piyasa değeri de 9 milyar doları aştı.