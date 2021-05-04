Samanyolu Haber /Ekonomi / Musk'un speküle ettiği Dogecoin rekordan rekora koşuyor /04 Mayıs 2021 17:02

Musk'un speküle ettiği Dogecoin rekordan rekora koşuyor

Kripto para birimi Dogecoin bir kez daha rekor kırdı. DOGE fiyatı 0,49 doları aştı.

SHABER3.COM

Dogecoin'in piyasa değeri bir kez daha 60 milyar doları aştı. “Meme Token”, Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,4951 dolara ulaştı.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaşımları piyasa tarafından çok ciddiye alındı. Elon Musk'ın "Saturday Night Live" programını sunacağı haberi, son zamanlarda Dogecoin için ana rüzgar gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta fiyatında, Twitter'da "Dogefather" olarak  paylaşım yapan Tesla CEO'su ile doğrudan bağlantılı olan birkaç büyük artış oldu.

Musk dışında, milyarder Mark Cuban da dahil olmak üzere diğer büyük isimlerden Dogecoin’in reklamını ve tanıtımını yapmak için büyük çaba harcıyor.

Elbette Twitter, Dogecoin'in destek bulduğu tek sosyal medya platformu değil. Reddit topluluğu halihazırda 1,6 milyon abonenin ilgisini çekmiş durumda.
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