Muslera, Galatasaray ile sözleşme yeniledi

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesini üç yıl daha uzattığı imza törenininde Muslera'nın dışında Mustafa Cengiz şu açıklamayı yaptı:





"Yanımdaki isim Muslera öyle bir isim ki herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tür saygınlıkları lafla alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin bile saygısını kazanmış bir isim. Çok sevdiğimiz bir insan. Tüm futbolcularımızın da sevdiği bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın. Ligde üst üste 10 sezon aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Fenerbahçe'de de Alex var, o da alınmasın. Simovic'ten sonra gol atan ilk kaleci. Galatasaray'da en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Bir sezonda en fazla maçta gol yemeyen Galatasaray kalecisi. 10 sezon oynadı, 14 kupa kaldırdı. 303 maçın 113'ünde gol yememiş. Maçların 3'te 1'inde gol yememiş, müthiş bir rakam. Bizim çok şeyimiz Muslera, her şeyimiz. Türkçesi de çok gelişti, Mert'e ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Sevgili Sneijder ve sevgili Drogba ile konuşurken yapılan bir espriydi. İnşallah Galatasaray'a başkan da olur. Kendisinden bu kadar memnunuz. Kendisine çok, çok teşekkür ediyoruz."





Mustafa Cengiz, ayrıca Muslera'nın yeni sözleşmede alacağı maaşı açıkladı. Galatasaray Başkanı, "Fernando Muslera, 3 Milyon 750 Bin Euro maaş alıyordu. Büyük indirim yaptı ve 2,5 Milyon Euro'yu kabul etti" sözlerini kullandı.





Muslera ise şunları söyledi:





"Bazen konuşma hazırlığı yaparsınız ama Mustafa Cengiz, Abdurrahim, Yusuf Bey'i dinledikten sonra bazı değişiklikler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu sene kulübümdeki 10. senem. Üç sene daha burada kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Bugüne kadar birçok takım arkadaşı ve yönetim ile çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim. Ülkemden 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ama Türkiye'de ailem ile birlikte ikinci evimde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Çok doğru bir karar vermişim.





Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece futbolculuk değil karakter ve insan olarak da burada geliştim, burada büyüdüm. İlk günden beri bana olan sevgi ve yaklaşım beni çok etkiledi. Çocuklarım burada doğdu. İkisi de burada doğdu, Türk sayılırlar. 3 sene daha bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum."