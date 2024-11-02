Samanyolu Haber /Spor / Muslera kesin kararını verdi! Galatasaray'da bir devrin sonu... /02 Kasım 2024 10:06

Muslera kesin kararını verdi! Galatasaray'da bir devrin sonu...

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, bir süredir hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından kariyeriyle ilgili kesin kararını verdi. Tecrübeli file bekçisi, sezon sonunda futbola veda etme kararını Galatasaray yönetimine de iletti.

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Galatasaray'ın 13 yılı aşkın süredir forma giyen Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera'nın kariyerine devam edip etmeyeceği bir süredir gündeme geliyordu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki kaleci için "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" demişti.

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Milliyet'in haberine göre; Muslera'nın kariyeriyle ilgili kesin kararını verdiği öğrenildi. Tecrübeli kaleci, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. 38 yaşındaki eldivenin bu kararı yönetime ilettiği de bildirildi. Kariyerini Galatasaray formasıyla noktalayacak olan Muslera'nın futbolu bırakmasının ardından yöneticiliğe yöneleceği ifade edildi.

Fernando Muslera, Uruguay 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia kulübünü satın almıştı.
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