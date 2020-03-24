Muslera'dan Erdoğan'a 'koronavirüs' eleştirisi

Galatasaray ve Uruguay Milli takım kalecisi Muslera, henüz Teknik Direktör Fatih Terim’in koronovirüs testinin pozitif çıktığını öğrenmeden Sport 890’a verdiği röportajda, Covid-19 analizini beklediğini söyledi.





TELE 1'in aktardığı habere göre Muslera röportajında, “Bugün kötü haberlerimiz vardı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak pozitif çıktı ve bizim için yaptıkları sonuçları bekliyoruz. İki hafta önce son temasımız oldu. Ancak bir toplantı yaptık ve spor direktörü ve çeviri ekibi hep birlikte çalıştık. Ardından ailemizin yanına yollandık ve hepsi travmatik hale geldi” dedi.









"Test yaptılar ve bugün ile yarın arasında bize sonuç veriyorlar" diyen Muslera, Türkiye’de pandemiyi farketmenin ve boyutlandırmanın zor olduğunu söyledi.





"DİNİ HASTALIĞIN ÖNÜNE KOYDU"





Muslera, Erdoğan’ı eleştirilerde bulunarak, "Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve bugünlerde 300 ila 350 enfeksiyon var. Başkan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı” dedi.







