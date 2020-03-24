Samanyolu Haber /Gündem / Muslera'dan Erdoğan'a 'koronavirüs' eleştirisi /24 Mart 2020 16:58

Muslera'dan Erdoğan'a 'koronavirüs' eleştirisi

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yaptı. Muslera, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Başkan dini hastalığın önüne koydu” dedi

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Galatasaray ve Uruguay Milli takım kalecisi Muslera, henüz Teknik Direktör Fatih Terim’in koronovirüs testinin pozitif çıktığını öğrenmeden Sport 890’a verdiği röportajda, Covid-19 analizini beklediğini söyledi.

TELE 1'in aktardığı habere göre Muslera röportajında, “Bugün kötü haberlerimiz vardı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak pozitif çıktı ve bizim için yaptıkları sonuçları bekliyoruz. İki hafta önce son temasımız oldu. Ancak bir toplantı yaptık ve spor direktörü ve çeviri ekibi hep birlikte çalıştık. Ardından ailemizin yanına yollandık ve hepsi travmatik hale geldi” dedi.


"Test yaptılar ve bugün ile yarın arasında bize sonuç veriyorlar" diyen Muslera, Türkiye’de pandemiyi farketmenin ve boyutlandırmanın zor olduğunu söyledi.

"DİNİ HASTALIĞIN ÖNÜNE KOYDU"

Muslera, Erdoğan’ı eleştirilerde bulunarak, "Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve bugünlerde 300 ila 350 enfeksiyon var. Başkan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı” dedi.


Muslera şöyle devam etti:

"Burada ilkbahardan yaza gidiyoruz ve iklimdeki değişikliklerin de etkileri var. Biraz alerjim var. Tıkalı bir burnum var ve zaten bunun bir semptom olduğunu düşünüyorum."

Türkiye’nin maçları erteleyen son liglerden biri olduğuna dikkat çeken Fernando Muslera, Kolombiyalı Radamel Falcao ile birlikte kamuoyunu harekete geçirmek için çalıştıklarını ifade etti. Beşiktaş’a karşı izleyici olmadan oynanacak derbi öncesi korku yaşadıklarını belirten Muslera, “Maçı iptal etmek ve ligi askıya almak için Falcao ile bir grup oluşturduk. Ancak maç sonrası neyse ki mümkün oldu. Mayıs ve Haziran ayları arasında Play off ve play yapmak için spekülasyon yapıyorlar, ancak onaylanmış hiçbir şey yok” dedi.
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