Samanyolu Haber /Spor / Muslera'nın yeni takımı belli oldu /14 Haziran 2025 11:22

Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da 14 sezon geçirdikten sonra takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın Arjantin temsilcisi Estudiantes ile anlaştığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Galatasaray formasıyla 14 sezon geçiren ve kulüp tarihine geçen Fernando Muslera, Güney Amerika'ya dönmeye hazırlanıyor.

39 yaşındaki Uruguaylı kalecinin, Arjantin temsilcisi Estudiantes ile anlaştığı iddia edildi.

Güney Amerika basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Muslera ülkesi Uruguay ekibi Penarol'den de teklif aldı ancak maaş teklifi daha düşük olduğu için teklifi geri çevirdi.

2011'de Galatasaray'a transfer olan ve burada 14 sezon forma giyen Muslera toplam 19 kupa kazandı. Geride bıraktığımız sezonda 43 maça çıkan Muslera, 13 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Montevideo Wanderers'ın altyapısında başlayan Muslera, 2007'de Lazio'ya transfer olmuş, 4 sezon sonra Galatasaray'a gelmişti.
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