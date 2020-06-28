Samanyolu Haber /Spor / Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu /28 Haziran 2020 17:42

Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu

Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın en az altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, uzun yıllar sonra yeniden kaleci arayışına girdi.

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Fanatik'in haberine göre Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bonservisi Portekiz ekibi Sporting'de olan Renan Ribeiro'nun transferi konusunda önemli aşama kaydetti.

A BOLA'nın haberine göre Renan'ın Sporting'de oynama şansı artık tam anlamıyla azalmış durumda.

Ocak 2019'da 1.1 milyon Euro karşılığında Estoril'den transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, Luis Maximiano'nun arkasında kalırken takımda bir geleceğinin de olmadığı aktarıldı.

Habere göre de yeni sezonda Galatasaray forması giymesi, güçlü bir ihtimal olarak belirtildi. 

Frederico Varandas döneminde transfer edilen oyuncu, Ruben Amorim'in yönetiminde kadroda düşünülmeyen oyuncu için 3 milyon Euro bonservis talep ediliyor. 
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