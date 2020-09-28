Samanyolu Haber /Gündem / Müslim: 'Fırsat buldukları her yerde Kürtlere saldırıyorlar' /28 Eylül 2020 19:55

Müslim: 'Fırsat buldukları her yerde Kürtlere saldırıyorlar'

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, HDP'li eski milletvekili, belediye başkanları ve siyasilere yönelik gözaltı dalgasını değerlendirdiği açıklamasında, "Türkiye Kobane zaferini hazmedemiyor" ifadelerini kullandı.

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Operasyonlarla ilgili, "Fırsat buldukları her yerde Kürtlere saldırıyorlar" yorumunu yapan Müslim, AKP'yi, 'Kürt halkını ve tüm demokratik değerleri ortadan kaldırmaya çalışmak'la suçladı.

Altı yıl önce gerçekleşen Kobane olaylarıyla ilgili olarak 82 HDP'li ismi hedef alan gözaltı dalgasına işaret eden Müslim, "Oturup kalkıp HDP’ye saldırıyorlar. Amaçları Kürt halkını yok etmek, demokratik değerleri ortadan kaldırmaktır. HDP’li parlamenterlerin tutuklanması ve yargılanması bunun bir parçasıdır. Kürdistan’ın tüm parçalarında Türkiye’nin Kürtlere yönelik saldırıları devam ediyor. Fırsat buldukları her yerde Kürtlere saldırıyorlar" dedi ve ekledi:

"Kobane zaferinin onlarda nasıl bir yara bıraktığını bir kez daha görüyoruz. Kobane’deki direniş IŞİD’in sonunu getirdi. IŞİD’in yapamadığını Türkiye tamamlamaya çalışıyor. Kobane direnişini yapanlardan direnişe destek olanlara kadar herkesi yok etmek istiyorlar. Kobane direnişine destek verenler dünyanın en şerefli davranışında bulundular. Türkiye’de IŞİD’in intikamının alınmaya çalışılması, IŞİD’in Türkiye’de aktif olduğunu da gösteriyor. Türkiye’deki eğitim kamplarında IŞİD çeteleri yetiştiriliyor. Çeteler Türkiye eliyle bölgeye gönderiliyor. 

Türkiye, yeniden kan dökebilir ve Kürt halkına yönelik soykırımlarda bulunabilir. Şu an çok sıkışmış durumdalar. Dünyada birçok konuda yalnız kalmış durumdalar. Libya ve Doğu Akdeniz’de kaybettiler. Bugün ‘Kürt halkını yok edersem var olabilirim’ noktasında bulunuyorlar. Bu da yok olacaklarının en büyük göstergesidir. Bu tehlikeli bir süreçtir. Bu süreçte Kürt halkının gözü açık olmalı ve kazanımlarını savunmalıdır. Türkiye’nin planları başarıya ulaşırsa, Ortadoğu’da Kürt halkı ve demokrasi yok olur."
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