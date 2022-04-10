Samanyolu Haber /Gündem / Müslüman Kardeşler’den Erdoğan’a Kaşıkçı tepkisi /10 Nisan 2022 11:54

Müslüman Kardeşler’den Erdoğan’a Kaşıkçı tepkisi

Orta Doğu ülkelerinde etkin Müslüman Kardeşlere yakınlığıyla bilinen yayın organında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kaşıkçı davasındaki U dönüşü eleştirildi. Filistin asıllı İngiliz vatandaşı akademisyen ve siyasi aktivist Azzam Tamimi, Türkiye’nin Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan’a devrederek demokrasiyi çöpe attığı eleştirisinde bulundu.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz sonrasında verdiği açık destekle bilinen Middle East Eye gazetesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından Müslüman Kardeşlerin yayın organı olarak anılıyor. Gazetede yayımlanan Azzam Tamimi’nin makalesinde Cemal Kaşıkçı davası ele alındı.

“TÜRK HÜKUMET YETKİLİLERİNİN ZAYIFLIĞI”
Tamimi, “Arap diktatörler, Batı’daki demokratik olarak seçilmiş müttefiklerinden neler isteyebileceklerinin sınırlarını çok iyi biliyorlar, ancak şimdi Türkiye’nin zayıflığını da keşfettiler. Gerçekten de, Türklerin Suudi taleplerine rıza göstermesi, Türk hükümet yetkililerinin zayıflığının altını çiziyor. Bu durum Türk demokrasisinin olgunlaşmamışlığının tehlikeli bir sonucudur.” yazdı.

“TÜRKİYE’DE HİÇ KİMSE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEYECEK”
Azzam Tamimi, Erdoğan verdiği tavizlerin arkasının geleceğini belirterek, “Aynı zamanda bir yanlış hesaplamadır, çünkü bir tavizin ardından kesinlikle bir diğeri ve ardından bir diğeri gelir. Ve uzlaşmayı kabul eden obur Arap despotlar asla tatmin olamazlar; her zaman daha fazlasını isteyeceklerdir. İnsan hakları savunucuları, Türkiye’nin kararının olası yansımaları hakkında derin endişelerini dile getirmekte haklılar. Bağımsız yargı, hak ve özgürlüklerin temel garantörüdür. Yürütme otoritesi yargının kontrolünü ele geçirdiğinde, hiçbir gazeteci, yazar, sanatçı, insan hakları aktivisti veya herhangi bir tür siyasi eleştirmen kendini güvende hissetmeyecektir.” ifadelerini kullandı.
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