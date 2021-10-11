Samanyolu Haber /Gündem / Müslüman Kardeşler içinde kriz: 6 yönetici hakkında tutuklama kararı /11 Ekim 2021 13:36

Müslüman Kardeşler içinde kriz: 6 yönetici hakkında tutuklama kararı

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in yöneticisi Münir'in hareketin 6 liderini iç tüzüğü deldikleri gerekçesiyle tutuklama ve haklarında soruşturma kararı aldığı öne sürüldü.

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Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketinin fiili yöneticisi İbrahim Münir'in hareketin 6 liderini tutuklama ve haklarında soruşturma kararı aldığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli haber kuruluşu Arabi 21'e konuşan Müslüman Kardeşler kaynağının iddiasına göre, Münir, hareketin iç tüzüğünü ihlal ettikleri gerekçesiyle bu isimler hakkında tutuklama kararı aldı.

Tutuklama kararı alınan liderler arasında eski Genel Sekreter ve Danışım Ofisi üyesi Mahmud Hüseyin, Müslüman Kardeşler Dışişleri yetkilisi Muhammed Abdülvahab, Genel Şura Konseyi üyesi ve eski Türkiye ofisi yetkilisi Hamam Ali Yusuf'un yanı sıra Genel Şura Konseyi üyeleri Mithat el Haddad, Memduh Mabruk ve Recep el Banna olduğu kaydedildi.

İsimlerini vermeyen kaynaklar, Münir'in, Genel Şura Konseyi soruşturma komitesinin ceza davası genelgesinde yer alan yönetmeliğine dayanarak bu kararı aldığını söyledi.

Bu kişiler hakkındaki nihai kararın, iç soruşturma komitesinin konuya ilişkin değerlendirmesinin ardından verileceği belirtildi.

Mısır’da 2013 darbesinden sonra Müslüman Kardeşlerin liderliğini üstlenen Mahmud Ezzat’ın 2020’de tutuklanması, hareket içinde yönetim krizine yol açmıştı.

Ezzat'ın ardından yönetime gelen Münir, örgütün Genel Sekreterliği'nde değişikliğe gitmesinin yanı sıra hareketin Türkiye’deki yönetim ofisini ve yine Türkiye’de bulunan Katar Şura Konseyi’ni dağıtmıştı.

Bu yönetim organları için örgüt merkezinin yaptığı seçimleri ülke dışındaki örgüt şubelerinin benimsemediği ve bunun üzerine bu 6 lidere dönük önlemlerin alındığı bildiriliyor. 

Türkiye ve Mısır dışişleri düzeyinde başlatılan görüşmeler sonrasında Münir, Türkiye’yi överek ve kendilerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmişti.
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