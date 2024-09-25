Müslüman Kültürü Programı 1

Berlin’de geçen sene gerçekleşen Müslüman Kültürü Programı, bu sene “4. Muslimische Kulturworche Berlin” adıyla 28 Eylül -6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.







Arkadaşımız Süleyman Bağ bu programda olanları özetle şöyle anlatıyor:





Dünyaca ünlü sanatçı, tanınmış Çinli hat ustası Haji Noor Deen, Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde özel bir sergide eserlerini sergilemektedir. Yoğun programına rağmen, MKW'nin özel bir etkinliği kapsamında, sınırlı sayıda katılımcıya sanatını tanıtmak için zaman ayırmaktadır. Arapça'yı çok iyi bilen Haji Noor Deen, Arap hat sanatını Çin hat sanatıyla birleştirerek daha geniş bir kitleye hitap etmekte ve bu iki dünya dili arasında bir kültür köprüsü kurmaktadır. Workshop'ta, sadece eşsiz sanatını sergilemekle kalmayacak, katılımcılar da onun rehberliğinde kalem ve fırçaya sarılma fırsatı bulacaklardır.





Haji Noor Deen kimdir?





Haji Noor Deen Mi Guangjiang (Kısaca Haji Noor Deen olarak bilinir), Çinli bir hat ustasıdır ve özellikle İslam dünyasında tanınmış bir sanatçıdır. 1963 yılında Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde doğmuştur. Hem Arap hat sanatı hem de geleneksel Çin kaligrafisini birleştirerek eşsiz ve tanınan bir tarz geliştirmiştir. Onun sanatında, Arapça harfler, Çin hattatlık geleneğiyle harmanlanarak estetik bir görsellik sunar. Bu birleşim, farklı kültürlerin ve sanat geleneklerinin bir araya gelmesi açısından benzersizdir.





Haji Noor Deen, İslam sanatı ve kültürü üzerine olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştirmiştir. Arap harflerini ve hat sanatını inceleyip geliştirdikten sonra, bunu kendi kültürel mirası olan Çin hat sanatıyla sentezlemiştir. Bu, onun sanatını global bir boyuta taşımış ve birçok ülkede tanınmasını sağlamıştır.





Noor Deen, eserlerini dünya çapında sergilemekte ve çeşitli üniversitelerde, müzelerde ve kültür merkezlerinde hat sanatına dair dersler ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. Eserleri hem İslam dünyasında hem de batı dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. Aynı zamanda, UNESCO tarafından desteklenen ve tanınan önemli bir sanatçıdır.





Sanatında, sadece harflerin estetik yapısını değil, aynı zamanda derin bir manevi anlamı da yansıtmaktadır. Eserleri, hem bir ibadet biçimi hem de sanatsal bir ifade olarak kabul edilebilir. Bu anlamda, hat sanatı aracılığıyla farklı kültürler ve inançlar arasında köprüler kurmaktadır.













MKW (Müslüman Kültür Haftası) kapsamında diğer bir etkinlik:







Bu yıl "Barış Resmi" yarışması, MKW Kültür Haftası'nın açılış etkinliğini oluşturuyor. 10 Haziran'dan itibaren, 6 ile 14 yaş arasındaki tüm çocuklar ve gençler sanat yarışmasına katılma fırsatına sahip olacaklar. Katılım, üç yaş kategorisinde mümkün olacak: 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş. Katılımcılar, 12 Temmuz 2024 tarihine kadar barış konusundaki düşünce ve duygularını resim yoluyla sanatsal bir şekilde ifade edebilecekler.





MKW Çocuk Koordinatörü Sevda Akcuru, resim yarışmasını değer eğitimi ve değerlerin inşası açısından önemli bir katkı olarak görüyor: “Barış belki herkesin dilinde. Ancak birçok çocuk, sıklıkla farklı deneyimler yaşıyor ve farklı gözlemler yapıyor. Aile içinde, dünyada ve bilgisayar oyunlarında çatışmalar ve şiddet gözlemliyorlar.”





Bu yüzden, çocuklara barış hakkındaki düşüncelerini ve barış isteklerini kendi tarzlarında ifade etme fırsatı vermek önemlidir.





Barış Resim Yarışması jürisinin değerlendirme sürecinden kesitler





Müslüman Kültür Haftası kapsamında düzenlenen Barış Resim Yarışması'nın jürisi, 26 Temmuz 2024 tarihinde bir araya geldi ve üç yaş kategorisinde çocukların ve gençlerin yarattığı 50'den fazla etkileyici sanat eserini değerlendirdi. Jüri, yarışma konusunun ne kadar yaratıcı ve derinlemesine ele alındığı karşısında büyük bir etki altında kaldı. Seçilen eserler, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Berlin Kültür ve Toplumsal Uyum Senato Yönetimi binasında ve MKW süresince sergilenecektir.





MKW Çocuk Koordinatörü Sevda Akcuru, resim yarışmasını değer eğitimi ve değerlerin inşası açısından önemli bir katkı olarak görüyor: “Barış belki herkesin dilinde. Ancak birçok çocuk, sıklıkla farklı deneyimler yaşıyor ve farklı gözlemler yapıyor. Aile içinde, dünyada ve bilgisayar oyunlarında çatışmalar ve şiddet gözlemliyorlar.”





Bu yüzden, çocuklara barış hakkındaki düşüncelerini ve barış isteklerini kendi tarzlarında ifade etme fırsatı vermek önemlidir.





Barış Resim Yarışması jürisinin değerlendirme sürecinden kesitler





Müslüman Kültür Haftası kapsamında düzenlenen Barış Resim Yarışması'nın jürisi, 26 Temmuz 2024 tarihinde bir araya geldi ve üç yaş kategorisinde çocukların ve gençlerin yarattığı 50'den fazla etkileyici sanat eserini değerlendirdi. Jüri, yarışma konusunun ne kadar orijinal ve derinlemesine ele alındığı karşısında büyük bir etki altında kaldı. Seçilen eserler, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Berlin Kültür ve Toplumsal Uyum Senato Yönetimi binasında ve MKW süresince sergilenecektir.





Kültür ve Toplumsal Uyum Senatosu binasında sergi açılışı





01.08.2024 tarihinde, Kültür ve Toplumsal Uyum Senatosu'nda Barış Resim Yarışması’nın küçük bir törenle sergi açılışı gerçekleşti. Devlet Sekreteri Friederici, özellikle yarışmaya katılan çocuklara ve gençlere, barış konusunu sanatsal bir şekilde ele aldıkları için teşekkür ettiği bir açılış konuşması yaptı. Proje liderimiz Levent Kılıçoğlu da misafirlere hitap ederek, çocukların eserlerinin “hepimize barış ve toplumsal uyum için sorumluluk taşımamız gerektiğini hatırlattığını” belirtti.





Berlin'de şu anda yaz tatili olmasına rağmen, sanatçılar ve ailelerinin katılımı bizi özellikle mutlu etti. Çocukların ve gençlerin, eserlerinin sergilenmesinden duydukları mutluluğu görmek ve resim yaparken hissettikleri düşünce ve duyguları paylaşmaları harikaydı.





Orada olan herkese teşekkür ederiz! Ve bu davet ve sergi için Kültür ve Toplumsal Uyum Senatosu’na teşekkür ederiz.





Not: Resimler MKW boyunca da sergilenecek. Meraklı kalın ve yakında onları görmeyi dört gözle bekleyin!





İslam Sanatında Dönüşüm





Bu olağanüstü sergi, geleneksel ve modern sanat akımlarının buluşmasını sunarak, sanatsal ifadenin çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Arap hat sanatının zarafetini, tezhibin ihtişamını, yaldız sanatını ve dijital sanatın yenilikçi imkanlarını deneyimleyin. Her bir sanat dalı, benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Sizleri, bu ilham verici sanat yolculuğuna katılmaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz.





Bu karma sergide, sanatçılar Büşra, Hatice, Nursema ve Calimaat'ın değerli eserleri sergilenecek. Ayrıca, Barış Resim Yarışması’na katılan çocuklar ve gençlerden seçilen resimler de sergilenecektir. Hepinizi davet ediyoruz.