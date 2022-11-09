Samanyolu Haber /Dünya / Müslüman olan ünlü model Marine El Himer, Umre’ye gitti /09 Kasım 2022 11:56

Müslüman olan ünlü model Marine El Himer, Umre’ye gitti

Sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu açıklayan Fransız model ve TV yıldızı Marine El Himer, açıklamasından iki gün Kâbe’nin önünde çektiği fotoğrafları ve videoyu yayınladı. Marine el Himer, “Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek” dedi.

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1.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Himer, Kabe’nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin videoyu paylaştı.

Himer, Instagram paylaşımda, “Bazılarınız biliyor olabilir ama birçok kişi hâlâ merak ediyor. […] Aylar önce İslam’a girdim. Günlük hayatımı takip edenler biliyor ama kesin olan şey bu samimiyeti paylaşmanın önemi.

Başka bir dine geçmekte utanılacak bir şey yok. Bu, herkesin özgürce kullanabilmesi gereken temel bir haktır. Gerçekten de çok geliştim, öncelikler algımı gözden geçirdim ve profesyonel ya da kişisel bazı yaşam seçimlerimi yeniden düşündüm. Bunu takdir eden ya da en azından saygı duyan herkese teşekkür ederim…” ifadelerini kullandı.
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