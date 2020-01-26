Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya 50 bin dolar ceza

ABD Ulaştırma Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Delta'nın "Müslüman yolcuları uçaktan indirmesi ve yeniden binmelerini engellemesi" nedeniyle yasaları ihlal ettiği belirtildi.







Yayımlanan emre göre Delta Hava Yolları'nın ayrıca, tüm kabin ekibi üyelerine ve olaylarda yer alan tüm hizmet personeline "kültürel duyarlılık eğitimi" vermesi gerekiyor.







2016'da 2 farklı uçaktan 3 Müslüman yolcuyu indirmekle suçlanan şirket, "Ulaştırma Bakanlığının Delta'nın ayrımcı davranışlarda bulunduğu yönündeki görüşlerine katılmıyoruz" açıklaması yaptı.





Euronews'te yer alan habere göre şirket, her iki olayı da daha iyi idare edebileceğini belirtti ancak davranışının "ayrımcı" olduğunu kabul etmedi.





"Çiftin dini algılanmasaydı, uçaktan indirilmeyecekti"





Olaylardan ilki 26 Temmuz 2016'da Paris - Ohio uçuşu öncesi yaşandı. Uçaktaki diğer yolculardan biri "başörtülü kadın ve kocası" hakkında kabin ekibine şikayette bulundu.





Çiftin uçak beklerken onu rahatsız ettiğini ve gerdiğini söyleyen yolcu, erkek olanın "saatine plastik bir şey yerleştirdiğini ve bununla bir şey yaptığını" gördüğünü bildirdi.





Uçuş görevlileriyse kabin amirine adamın "birkaç kez 'Allah' kelimesini kullanarak mesaj yazdığını" gördüklerini söyledi.





Daha sonra bütün yolcuları uçaktan indiren kabin amiri, çiftin uçağa yeniden binmesini görevlilerin uçakta bulunmalarından "rahatsız olması nedeniyle" reddetti.





Kararda, "Eğer çiftin dini algılanmasaydı Delta onları uçaktan indirmeyecek ve yeniden binmelerini engellemeyecekti" ifadeleri kullanıldı.





Diğer olaysa ilkinden 5 gün sonra Amsterdam - New York City uçuşunda meydana geldi.





Yolcular uçuş ekibine bir adamın "anlamlı göz kontağı kurduğunu" ve daha sonra kapı bölgesinde benzer etnik kökenden biriyle konuştuğunu söyledi.





Kaptanın isteği üzerine uçağın yetkilisi yolcuyu inceledi ancak "dikkate değer bir şey gözlemlemedi". Delta Kurumsal Güvenlik ekibi de adamın herhangi bir şüpheli hareketi olmadığını bildirdi.





Pilot uçuşa başladı ancak bir süre sonra "uçuş görevlilerinin, herhangi bir olay olmamasına rağmen, rahatsız olmaları" nedeniyle kapıya geri döndü.





Ulaştırma Bakanlığı, adamın başka bir uçuş için yer değiştirmeden önce ek güvenlik taramasına tabi tutulmadığını belirterek uçaktan indirilmesinin "ayrımcılık" olduğunu ifade etti.