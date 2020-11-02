SAMANYOLUHABER- "die Brücke Rastatt" isimli dernek Fransa'nın Nice şehrinde üç kişinin kilisede katledilmesine kınamak için 31 Ekim Cumartesi günü Baden Württemberg eyaletinde Rastatt şehir merkezinde St. Alexander Kilisesi önünde toplanarak Hristiyanlarla dayanışma örneği sergiledi.





"Nefret ve teröre karşı birlik", "Beraber açık toplum için" sloganlarının yazılı olduğu afişler ve çiçekler kilisenin önüne bırakıldı.





Die Brücke Rastatt Başkanı Hatice Özütürk el ele tutuşarak kilisenin etrafında halka oluşturmak istediklerini, ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere riayet edebilmek için daha küçük çaplı bir dayanışma eylemi ile yetindiklerini söyledi.





Teröre ve ırkçılığa karşı düzenlenen eylemde konuşan Değer Özütürk, "Nice şehrindeki hunharca cinayetler hiçbir şekilde İslâm dini ile bağdaşmaz. Bu tür radikal eylemler bütün dinlere çelişkilidir." dedi.





Öztürük, "İnsanlığın ihtiyacı olan barış, sevgi, diyalog ve karşılıklı saygıdır." ifadelerini kullandı.





MÜSLÜMANLARDAN HRİSTİYANLARA: ACINIZI PAYLAŞIYORUZ





Nice şehrinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Müslümanların saldırıdan duydukları elem ve taziye mesajı kilise yetkilisine iletildi. "Pay for Nizza", "Teröre karşı birlik", "Acınızı paylaşıyoruz" gibi pankartlar açıldı.





Ralf Dickerhof'u temsilen gelen kilise yetkilisi Gia-Hoa Thomas Nguyen, "Rastatt katolik cemaati adına katılımınız ve gösterdiğiniz dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Nice'teki olaydan hepimiz şoke olduk, ölenler ve yaralılar için yastayız. İnançlı insanlar olarak hep iyinin yanında olup, karşılıklı sevgi ve saygıyı hep korumamız gerekiyor." dedi.





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Die Brücke Statt isimli derneğin üyelerinin Rastatt şehrinin en büyük kilisesi Saint Alexander'ın önünde teröre karşı verdiği mesaj yerel gazetelerde de haber olarak yayımlandı.