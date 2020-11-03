Samanyolu Haber /Dünya / Müslümanların ziyareti duygulandırdı /03 Kasım 2020 14:09

Müslümanların ziyareti duygulandırdı

Ren Diyalog ve Eğitim Derneği (RDUB) ve Kültürlerarası Bilgi ve Eğitim Forumu eV'den (FIB) Müslüman kadın ve erkeklerden müteşekkil bir heyet; Paris, Nice ve Lyon'u sarsan terör saldırılarını tel'in ederek iki kiliseye taziye ziyaretinde bulundu.

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SAMANYOLUHABER- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki Katolik kilisesine (St. Peter ve St. Johann) Müslümanların taziye ziyaretinde bulunması kilise yetkililerini duygulandırdı.

Ren Diyalog ve Eğitim Derneği (RDUB) ve Kültürlerarası Bilgi ve Eğitim Forumu eV'den (FIB) Müslüman kadın ve erkeklerden oluşan bir heyet, Paris, Nice ve Lyon'daki terörist saldırıları kınayarak kurbanları ve yakınlarını anmak için taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin terör saldırılarını tel'in ettiği son beyanına atıf yapan Ayten Keser, "Fransa'daki masum insanların öldürülmesi peygambere yapılan en büyük hakarettir. " dedi. 

Keser yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hangi kültür veya dine ait olursa olsun tüm insanların bütünlüğü ve dayanışmasının önemli olduğunu vurguladı. 

HOCAEFENDİ'NİN TAZİYESİNDEN ETKİLENDİLER

Ziyarette her iki kilisenin papazları, İzmir ve Samos çevresinde meydana gelen depremden dolayı üzgün olduklarını belirterek, depremde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu ve dua etti.

Ayten Keser'in "İslâmiyet'te şiddetin yeri olmadığına" dair konuşması kilisedekiler tarafından alkışlandı.

Kilisedeki katılımcılar ziyaret ve konuşmadan hem de Hocaefendi'nin taziye ilanından etkilendiklerini ifade etti. (Fotoğraf: Thomas Hellbach)

Müslümanların duygulandıran ziyaretine dair haber Duisburg Katolik Kilisesi'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.
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