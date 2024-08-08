Samanyolu Haber /Gündem / Muş'ta facia: 5 kişi baraj gölünde boğuldu /08 Ağustos 2024 19:59

Muş'ta facia: 5 kişi baraj gölünde boğuldu

Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine başlatılan aramada kayıp 5 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama çalışmaları kayıp 2 kişi için sürüyor...

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Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, 17 ile 18 yaşları arasındaki 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.

Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.

Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.
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