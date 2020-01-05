Mustafa Boydak'tan TMSF'ye çağrı

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı halde kanun hükmünde kararname (KHK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrettiği 900'e yakın şirket kayyımların elinde mum gibi eriyor.





Hem şirketlerine el konulan hem de ağabeyi Hacı Boydak, kardeşi Memduh Boydak ve amcasının oğlu Şükrü Boydak'ın 3,5 yıldan beri hapiste tutulan Mustafa Boydak bugün hükümete çağrıda bulundu.

"TERÖRİST İTHAMLARI TUTMUYOR, ŞİRKETLERİ İADE EDİN"





Boydak şahsi Twitter hesabında "Acil çağrımdır" ifadesini kullanarak başladığı mesajından şunları söyledi: “Türkiye’de TMSF eliyle yönetilen, el konan şirketleri sahiplerine acilen teslim ediniz. Yapılan, yapılacak usulsüzlükler, yolsuzlukların muhakkak ortaya kalem kalem çıkacağını unutmayalım. İnsanları terörist vs ithamlar tutmuyor artık.”



