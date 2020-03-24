Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Cengiz corona virüsü testi yaptırdı /24 Mart 2020 19:45

Mustafa Cengiz corona virüsü testi yaptırdı

Galasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in corona virüsüne yakalanmasının ardından başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler de test oldu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, corona virüsü testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı corona virüsü testi yaptırmak için Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay’ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede corona virüsü testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, “Evet” diyerek cevap verdi.

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