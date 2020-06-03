Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Cengiz taburcu edildi /03 Haziran 2020 19:22

Mustafa Cengiz taburcu edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu: "Sadece sesim kısık, 3-4 gün sonra düzelir."İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde 7 Mayıs’ta beyin ameliyatı, 18 Mayıs’ta da mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi.

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Cengiz’e taburcu edilişi sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da eşlik etti.

Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel cerrahi bölümü doktoru Prof. Dr. Dursun Buğra, Cengiz’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Cengiz’in çok zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Buğra, “Mustafa Cengiz’e arka arkaya 2 tane önemli müdahale yapıldı. Çok şükür sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurlayabildik. Bu bizim ve camia için büyük mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde de her şey yolunda gider. Hastanede yattığı sürece görevini bırakmadığına şahit olduk. Bundan sonra Galatasaray’ın başına daha sağlıklı ve güçlü şekilde dönecektir” dedi. 

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