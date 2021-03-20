Samanyolu Haber /Politika / Mustafa Destici: Türkiye'de aç insan yok /20 Mart 2021 22:49

Mustafa Destici: Türkiye'de aç insan yok

Saray'ın güdümüne girdikten sonra akla sığmayan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elhamdülillah Türkiye'de aç insan yok. Bu bizim için, bizim toplumumuz için büyük bir onur ve gurur meselesi" şeklinde tuhaf bir cümle kurdu.

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Çöpten yemek toplayan, pazar artıklarında yiyecek iki lokma arayan binlerce insanı görmezden gelerek 'Saray ağzıyla' konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'ndan Ankara Milletvekili seçilen Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ilişkin akla mantığa sığmayan değerlendirmelerde bulundu.

 SoL.org'un haberine göre Kanal 42 Tv adlı televizyon kanalında katıldığı programda Destici "Elhamdulillah Türkiye'de aç insan yok. Bu bizim için, bizim toplumumuz için büyük bir onur ve gurur meselesi. Buna zaten toplum da müsaade etmez" ifadelerini kullanırken şöyle konuştu:

"Biz 'Komşusu açken tok yatan bizden değil' diyen efendimizin nesliyiz. Zaten Türkiye'nin bu süreci rahat atlatmasının sebebi de Türkiye'deki yardımlaşma duygusundan. Dolayısıyla ben aç kalan ya da Afrika'daki gibi açlıktan ölen. Fakirimiz yok mu, yoksulumuz yok mu, var. Esnaf olan, tüccar olan işi azalan yok mu, var. Bütün bunlar var. Bunları da bizim tekrar canlandırmamız lazım. Destek vermemiz lazım."
'İşsizlik dünyanın gerçeği anormal görmemek lazım'

"Türkiye'de bir işsizlik ya da bir iş beğenmeme var mı?" sorusunaysa Destici, "Her ikisi de var. Şimdi iş beğenmemeyi ya da işe uygun personel eksikliğini nerede görüyoruz" cevabını verdi.

BBP'yi Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisinden fersah fersah uzaklaştırdığı hayretle görülen Desitici "Biz ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Bunların önemli bir kısmı çalışıyor şu anda. En az 1 milyon mülteci çalışan var. Bunların önemli bir kısmı da bizim güney hattı şehirlerimizde. Gaziantep Ticaret Odası ile toplantı yaptık. Baktım ki, bir şikayetleri yok çünkü ucuz iş gücü elde etmişler. Bunu da üretime yansıtıyorlar. Bunu anormal görmemek lazım. İşsizlik, dünyanın bir gerçeği" dedi.
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