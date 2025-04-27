Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı'nda kriz çıkaracak açıklamalar /27 Nisan 2025 18:02

Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı'nda kriz çıkaracak açıklamalar

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iktidarın politikalarını sert bir dille eleştirdi.

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Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi bugün genel merkez binasında Genel İstişare Toplantısı düzenledi. Parti Genel Başkanı Mustafa Destici toplantı açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halktv'de yer alan habere göre açıklamalarında ittifak ortağı AKP hükümetinin uyguladığı politikalara da sert çıkan Destici yüksek kamu harcamalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda bir adım atılması ve halka da millete de örnek olunması gerekmektedir. Milletten tasarruf istiyorsak, o zaman millet önce 'Kamu tasarruf ediyor mu?' diye bakar. Bütün kamu kuruluşlarımızı kastediyorum, bunların tasarruf ettiğini vatandaşa göstermek zorundayız. Bunu etmeliyiz ki vatandaştan da tasarruf etmesini bekleyelim"

"BUNLAR ERMENİ'DEN DAHA ERMENİ"
Konuşmasında DEM Parti için 'Ermeni'den daha Ermeni' ifadelerini kullanan Destici, çözüm sürecini daha önce de denendiğini ancak sonuç alınamadığını aktardı. 24 Nisan tarihinde Ermeni soykırımı iddiaları üzerine düşüncelerini aktaran Destici DEM Parti için, "Bunlar hain" diyerek şu sözleri sarf etti:

"Kimileri diyor ki müzakere ederek, çözüm süreciyle, konuşarak; bu işler denendi daha önce, hiç netice alınamadı. Tavrımızı söyledik ilkesel olarak. Biz müzakere ederek, konuşarak, görüşerek bir sonuç elde edilemeyeceğini, terörle müzakere edilemeyeceğini ancak mücadele edileceğini ve mücadele ile terörün kazanacağını söyledik.

Ama bizim Meclisimizde bulunan, ama aslında bulunmaması gereken terör örgütünün partisi DEM, etnik kimlik, inanç ve fikir soykırımı olarak açıkladı. 40 yıllık vatan haininden bir günde vatansever olur mu? Bunlar hain, bunlar Ermeni'den daha Ermeni"
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