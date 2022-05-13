Mustafa Enis Durak, İstanbul sokaklarında!

İnsan hakları ihlalleri konusundaki çizimleriyle tanınan Gianluca Costantini, İki gün önce İzmir Havaalanı’nda gözaltına alındıktan sonra Şakran Cezaevine gönderilen Mustafa Enis Durak‘ın annesiyle son vedalaşmasını Beyoğlu’ndaki Leblebici Sokak’ın duvarına çizdi.





İtalyan çizer, eserini Twitter hesabından “Mustafa Enis Durak ve annesi İstanbul sokaklarında” notuyla paylaştı. Bugüne kadar Avrupa’da birçok sergi açan Costantini hedefini, “İnsan hakları ihlallerini kınamak ve aynı zamanda gücü elinde tutan ve kararlar alan insanları ifşa etmek” diye açıklıyor.





2014 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ni ikincilikle kazanan Mustafa Enis Durak, okulu kapatıldıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmişti. Üçüncü sınıfta olan Durak’ın eğitimi de yarım kaldı.