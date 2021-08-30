Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Kabakçıoğlu cinayetinin 1. yılı; müfettiş raporu nerede? /30 Ağustos 2021 09:42

Mustafa Kabakçıoğlu cinayetinin 1. yılı; müfettiş raporu nerede?

KHK’lı eski polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu’nun Gümüşhane Cezaevi’nde tek kişilik bir hücrede plastik sandalye üzerinde hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları reddetti. Adalet Bakanlığı iddiaların incelenmesi için iki müfettiş görevlendirdi. Ancak savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kamuoyu 1 yıldır müfettişlerin raporlarını bekliyor.

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Giresun’da komiser yardımcısı olan Mustafa Kabakçıoğlu 29 Ağustos 2020’de, 4 yıl önce Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakledildiği Gümüşhane Cezaevi’nde hayatını kaybetti. 26 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrası ceza aldı. Öksürük nöbetlerinin artması üzerine 28 Ağustos akşamı hastaneye götürülmek yerine, gardiyanlar tarafından ‘koronavirüs’ şüphesiyle tek kişilik hücreye kapatıldı.



HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE HÜCREYE ATILDI

Gardiyanlar 29 Ağustos sabahı hücrenin kapısını açtığında Kabakçıoğlu’nun cesediyle karşılaştı. Ailesi Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mustafa Kabakçıoğlu astım ve yüksek tansiyon hastasıydı. Yapılan testler sonrası Kovid-19 olmadığı ortaya çıktı. Ailesinin iddiasına göre Mustafa Kabakçıoğlu, cezaevi yönetiminin keyfi kararı nedeniyle hayatını kaybetti.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları reddetti. Açıklamada Kabakçıoğlu’nun 20 ve 24 Ağustos tarihlerinde rahatsızlandığı doğrulandı. Bunun üzerine kuruma 112 acil servis ekiplerinin çağrıldığı ancak Kabakçıoğlu’nun hastaneye gitmek istemediği iddia edildi. Adalet Bakanlığı ise skandalın ortaya çıkmasından haftalar sonra cezaevindeki cinayete ilişkin inceleme yapmak üzere iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

RAPOR BİR YILDIR NEDEN YAZILAMADI?

Ancak geçtiğimiz nisan ayında Kabakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada savcılığın takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Karara tepki gösteren Avukat Çiğdem Koç, “İncelenmesini talep ettiğimiz hiçbir hususun dikkate alınmadığı ve hiç bir somut açıklama olmadan tekrarla doldurulmuş bu karara itiraz edeceğiz.” dedi. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildiğini anlatan Koç, “Ortada bir rapor olmadığını da belirteyim. Bu işin peşini bırakacak değiliz.” ifadelerini kullanmıştı.
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