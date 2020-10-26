Mustafa Kabakçıoğlu öldü, Ahmet Kaplan’ı kurtarın!

Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan emekli polis memuru Ahmet Kaplan, 4 yıldır İskenderun Cezaevi’nde yatıyor. Cezaevinde rahatsızlanan Kaplan’a geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konuldu. Tümör hızla ilerliyor. İnsan Hakları Savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kaplan’ın mahkum koğuşu olmadığı için cezaevine gönderildiğini belirtiyor. Gergerlioğlu, “Adana Şehir Hastanesi’nde mahkum koğuşu var, oraya yatırılabilir. Geciken her dakika, hayattan uzaklaştırıyor onu. Hasta mahpuslara şifa ve özgürlüğün yolunu açın.” diyor.











Bir başka polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu da ağır hastalığına rağmen tahliye edilmemiş ve konulduğu tek kişilik hücrede beyaz sandalye üzerinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.