Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Kabakçıoğlu öldü, Ahmet Kaplan’ı kurtarın! /26 Ekim 2020 14:49

Mustafa Kabakçıoğlu öldü, Ahmet Kaplan’ı kurtarın!

Bir başka polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu da ağır hastalığına rağmen tahliye edilmemiş ve konulduğu tek kişilik hücrede beyaz sandalye üzerinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan emekli polis memuru Ahmet Kaplan, 4 yıldır İskenderun Cezaevi’nde yatıyor. Cezaevinde rahatsızlanan Kaplan’a geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konuldu. Tümör hızla ilerliyor. İnsan Hakları Savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kaplan’ın mahkum koğuşu olmadığı için cezaevine gönderildiğini belirtiyor. Gergerlioğlu, “Adana Şehir Hastanesi’nde mahkum koğuşu var, oraya yatırılabilir. Geciken her dakika, hayattan uzaklaştırıyor onu. Hasta mahpuslara şifa ve özgürlüğün yolunu açın.” diyor.


Bir başka polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu da ağır hastalığına rağmen tahliye edilmemiş ve konulduğu tek kişilik hücrede beyaz sandalye üzerinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mustafa Kabakçıoğlu öldü, Ahmet Kaplan’ı kurtarın! Sonraki Haber >>

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:43:11