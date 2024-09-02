Samanyolu Haber /Gündem / 'Teğmenler hakkında soruşturma' iddiası... MSB'den ilk açıklama geldi /02 Eylül 2024 14:23

'Teğmenler hakkında soruşturma' iddiası... MSB'den ilk açıklama geldi

Kara Harp Okulu'nda kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi. İddialar sonrası MSB'den yapılan açıklamada, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" denildi.

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Kara Harp Okulu mezuniyeti AKP ile CHP'yi bir konuda daha karşı karşıya getirdi. Mezun olan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve okunan yemin metni tartışmaların ana maddesini oluştururken yeni gelişme yaşandı.

12punto yazarı Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öne sürüldü.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada iddialar şu ifadelerle yalanlandı:

"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."

TARTIŞMALARDA KİM, NE DEDİ?

AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP ise teğmenlere sahip çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullandı. MHP’nin resmi hesabından bu sözler alıntılandı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek geldi. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" ifadelerini kullandı.
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