Mustafa Koçak’ın anne ve babası anlatıyor





İşkence, itirafçılık dayatması sonucu girdiği açlık grevinde hayatını kaybeden Mustafa Koçak’ın annesi ve babası kaybettikleri oğullarının ardından tüm yaşananları anlattı.





Kronos’un youtube kanalından yayınlanan Mustafa Koçak belgeselinde, Koçak’ın ailesi tüm yaşananları anlattı.













28 yaşındaki Mustafa Koçak, 297 gün sürdürdüğü ölüm orucu nedeniyle 29 kiloya düşmüştü. Mustafa Koçak ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde, “Çok kötüyüm. Ayaklarım kıpkırmızı oldu, kan topladı. Tüm vücudum şişti, karnım hep şişti. İki gündür nefes alamıyorum. Çok zamanım yok. Kıpırdayamıyorum. Belki pazar günü telefona bile çıkamam. Çok ağrılarım var, yatakta dönemiyorum.” demişti.





Koçak, gizli tanık ifadesi dışında hiçbir delil olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.







