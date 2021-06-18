Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma kaldırıldı /18 Haziran 2021 15:23

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma kaldırıldı

Kocaelispor teknik direktörü Akçay yoğun bakıma kaldırıldı

SHABER3.COM

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kocaelispor, Akçay'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından Akçay'ın son durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." 
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