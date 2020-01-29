Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Sandal'dan THY'ye ağır sözler /29 Ocak 2020 12:01

Mustafa Sandal'dan THY'ye ağır sözler

Şarkıcı Mustafa Sandal, Türk Hava Yolları’nı (THY) koronavirüs salgınına karşı lakayt davranmakla suçladı.

SHABER3.COM

Şarkıcı Mustafa Sandal, Türk Hava Yolları’nı (THY) koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çin'in Xi'an şehrine uçuşlara devam ederek insanların hayatını tehlikeye attığını kaydetti. 
 
Sandal, Çin’in Xi’an şehrine uçuş yapan ekibinin uçaktaki bir yolcuda Koronavirüs olduğu şüphesiyle karantinaya alındığı yönündeki bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Sandal, THY'ye seslenerek, "Akıl nerede? Acilen devreye girsin lütfen!” çağrısında bulundu. 

"HÂLÂ ÇİN'E UÇUYOR OLMAK VE O BÖLGEDEN GELEN UÇAKLARI İKİ SAAT SONRA..."

Sandal karantina altındaki şehirlere seferlerin devam etmesi karşısında duyduğu şaşkınlığı şöyle dile getirdi: "Bu haber doğruysa sitem etmezsem hatırım kalır. Hala Çin’e uçuyor olmak ve o bölgeden gelen uçakları iki saat sonra başka bir hatta bağlıyor olmak!"

"Ekipleri, yolcuları tüm personeli ama en önemlisi yurdu riske atıyor olmak THY gibi saygın, kurumsal ve sistematik…" diyen Sandal, "Hele de dünyanın en gözde markalarından biri haline gelmişken, hiç yakışmıyor! Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!” ifadelerini kullandı. 
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