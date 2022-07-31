Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Sarıgül: Bundan sonra kola içersem... /31 Temmuz 2022 12:19

Mustafa Sarıgül: Bundan sonra kola içersem...

Seçim öncesi yaptığı gezilerdeki ifadeleri ve girdiği diyaloglarla konuşulan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de güzergahı üzerindeki bir kafenin menüsünü eleştirirken yine sosyal medyada gündem oldu.

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Partileşme sürecini tamamlamasının ardından sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan ve hayat pahalılığını eleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de güzergahı üzerindeki bir kafenin menüsünü eleştirirken yine sosyal medyada gündem oldu.

Kafenin girişinede yer alan içecek isimlerinin yabancı kökenli olmasını eleştiren sarıgül 'Benim çayım nerede, kahvem nerede?' diye sorunca bir vatandaş da "Siz de kola içiyorsunuz başkanım" dedi.

Vatandaşı haklı bulan Sarıgül, "Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin." diyerek cevap verdi.

İşte o görüntüler:


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