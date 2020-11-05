Mustafa Sarıgül'den 4 Ocak kararı

4 Ocak 2021'de tabelasını asmaya hazırlanan Türkiye Değişim Hareketi Partisi'nin (TDHP) tüzüğüne göre, iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan, genel başkanlıktan düşecek.





TDHP lideri Mustafa Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara il binası hazır. Genel merkez binası Beysukent’te olacak." dedi.





SARIGÜL, CUMHUR İTTİFAKI’NA KATILACAK MI?





Sarıgül’e yakın kaynak, TDH'nin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yer aldığı Cumhur İttifakı'na dahil olacağı iddiasının doğru olmadığı söyledi.





Milliyet'in haberine göre aynı kaynak, "O tamamen palavra. Algı oluşturmaya yönelik bir söylem. Biz bu ittifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Bu ittifakların zaten tanımı şu; tek başlarına hayatta kalamayanlar birbirlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Milletvekilleri genel başkanların milletvekilleri, halkın değil."



