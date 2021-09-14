Samanyolu Haber /Politika / Mustafa Sarıgül'den Cem Uzan vari vaat /14 Eylül 2021 23:18

Mustafa Sarıgül'den Cem Uzan vari vaat

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den Cem Uzan'ın espriye dökülen vaatlerini andıran bir çıkış geldi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den Genç Parti Genel Başkanı olarak katıldığı seçimlerde sansasyonel ve gündem olan vaatlerde bulunan ve bu vaatlerinden bir kısmı da AKP iktidarı tarafından uygulamaya konulan Cem Uzan'ın espriye dökülen vaatlerini andıran bir çıkış geldi.

Genç Parti Genel Başkanlığı döneminde, 'Mazot 1 TL olacak" "İl sayısı 250 olacak' gibi vaatlerde bulunan Cem Uzan'ın '4 yılda üniversite sayısı 4'e katlanacak' 'Üniversite harçları kalkacak' 'Ders kitapları ücretsiz olacak' gibi vaatleri ise AKP hükümeti tarafından zaman içinde uygulamaya konulmuştu.

Ancak Uzan'ın bu tarz vaatleri özellikle sosyal medyada espri konusu olmuş ve '3 korner 1 penaltı olacak' 'Hafta sonu tatili 3 gün olacak' gibi vaatler ortaya çıkmıştı.

"Ofsaytı kaldıracağız"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den de bu durumu hatırlatan bir açıklama geldiği belirtildi. Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı.

Sarıgül, sunucunun "dünyada ofsayt kuralı var ama..." uyarısı üzerine, "Dünyada da kaldırmamız gerek" yanıtını verdi. 
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