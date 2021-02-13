Mustafa Sarıgül'e bir şok daha

İstanbul 11'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı.





Sarıgül’ün, icra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları da yer almıştı.





Sarıgül, icra takibinin kesinleşmesinin ardından, haciz işleminin önüne geçmek için Denizbank’ın teminat mektubunu icra dosyasına sundu.





İstanbul 4'üncü İcra Müdürlüğü’ne sunulan Denizbank’ın teminat mektubunda, 4 milyon 437 bin TL’nin banka tarafından garanti edildiği, talep dahilinde ödemenin yapılacağı ifade edildi.





BANKADAN BORÇLARIN ÖDENMESİ TALEP EDİLDİ





Bunun üzerine alacaklı Mustafa Turan teminat mektubunun nakde çevrilmesini ve borçlarının ödenmesini talep etti.





Sarıgül ise 4 Şubat’ta bankanın kendisine verdiği teminat mektubunun nakde çevrilmemesi için talepte bulundu. İstanbul 11'inci Asliye Ticaret Mahkemesi ise bir gün sonra Sarıgül’ün talebini reddetti.





İstanbul 4'üncü İcra Dairesi, Denizbank Genel Müdürlüğü’ne Sarıgül’ün borcunun ödenmesini "derhal" talep eden bir yazı yolladı.