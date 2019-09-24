Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Varank ile kavga eden Türkiye yazarı Fuat Uğur yazılarına ara verdi /24 Eylül 2019 09:06

Mustafa Varank ile kavga eden Türkiye yazarı Fuat Uğur yazılarına ara verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “amacının tetikçilik olduğunu” söylediği Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un izne çıktığı duyuruldu.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili yazdığı yazıların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada iddialar yalanlandıktan sonra Uğur hakkında 'tetikçi' ifadesi kullanılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğur'un gazetedeki köşesinde yıllık izne ayrıldığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur tarafından Bakan Mustafa Varank ile ilgili 10 Eylül'de yayınlanan "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?" ve 12 Eylül'de yayımlanan "Bakan Varank cevaplamadı ama bu toplantının sebebi belli" başlıklarıyla yayınlanan köşe yazılarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "2018 yılı itibariyle ürettiği traktörlerde %92 YERLİLİK seviyesini yakalayan, YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ MOTOR üretip kullanan, yaklaşık 30 BİN EMEKÇİYE istihdam sağlayan Türk tarım makineleri endüstrisinin vefakâr mensuplarını vatan haini gibi göstermek en hafif tabirle bir tetikçinin hezeyanları olarak nitelendirilebilir." denilmişti.
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