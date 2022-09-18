Mustafa Yeneroğlu’ndan Bozdağ’a: İnsan o lafı etmeye utanır

Yeneroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Elbette korkunç KHK mağduriyetleri var ve insan yoktur demeye utanmalı! Takipsizlik alan, beraat edenlerin bile haklarını iade etmediniz. Yüzbinler mağdur edildi. Ama görmek için vicdanlar körelmemiş olmalı!” ifadelerini kullandı.
Mustafa Yeneroğlu’nun paylaşımları şöyle:
KORKUNÇ KHK MAĞDURİYETLERİ VAR
- Adalet Bakanı ”KHK’ların mağdur ettiği kimse yok!” demiş. Bu kadar mı vicdan körelir! Kendisinin sorumluluğu adalete sadakat ama güç sarhoşluğuna kapılınca, bazı insanlar tanınamayacak hale geliyor maalesef. Elbette korkunç KHK mağduriyetleri var ve insan yoktur demeye utanmalı!
- İktidarın baskısı altındaki yargı dahi on binlerce kişiye takipsizlik verdi, beraat ettirdi, iade yani ‘Pardon’ dedi! OHAL Komisyonu dahi 17 bin kişiye ‘Pardon!’ dedi. Çoğuna haklarını dahi iade etmediniz. Yüz binler mağdur edildi! Ama görmek için vicdanlar körelmemiş olmalı!
İRTİBAT VE İLTİSAK KAVRANLARIYLA İNSANLAR BAŞTAN MAHKUM EDİLDİ
- KHK ile ihraç işlemlerinin kapsamı korkunç derecede geniş tutulmuş, olağanüstü hal ilanının sebebini oluşturan 15 Temmuz darbe teşebbüsü veya paralel devlet yapılanması ile ilgisi bulunmayan sayısız insan, OHAL KHK’ları ile mağdur edilmiştir.
- Bu mağduriyetlerde dayanak olarak “irtibat ve iltisak” denilen demokratik hukuk sistemlerinde yeri olmayan içi boş kavramlar kullanılmış, arkası güçlü olmayanlar buraya atılmıştır. Hukuken çerçevesi çizilemeyen bu kavramlar ile insanlar en baştan mahkûm edilmiştir.
- KHK ile ihraç edilen ve hakkında ceza yargılaması yapılan kişilere yöneltilen eylemlerin çoğu ne TCK bağlamında suç oluşturmakta ne de DMK açısından anlam ifade etmektedir. Suç işleme kastı olmayan ve herhangi bir suça iştirak etmemiş kişiler açısından mağduriyet zaten açıktır.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU
- İhraç edilen kişilerin çok ötesinde paralel devlet yapılanmasına menfaat sağlayan pek çok siyasetçinin, kendilerini idari veya cezai müeyyidelerden ari tutması da başka bir garabettir. Örnekleri malum bakan olan ile cezaevinde olan arasındaki uygulama farkı izah edilememektedir
- Özetle KHK mağduriyetlerinin hem cezai anlamda hem de idari anlamda oluşturduğu sorunların farkındayız. Bu insanların hukuki durumlarının, hem ceza hukuku hem de idare hukuku anlamında yeniden hukuk devletine yakışır bir değerlendirmeye tabi tutulması zarurettir.
- DEVA Partisi olarak KHK Eylem Planı’nda da belirttiğimiz gibi suç işleyenler ile en ufak bir kabahati olmayan insanları ayıracağız ve masum olan insanların mağduriyetlerini adaletin gereği olarak hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda çözeceğiz.