Mustafa Yeneroğlu’ndan Feti Yıldız’a: “Yetki sizde; buyrun sağlayın adaleti!

Feti Yıldız’ın paylaşımını alıntılayan Yeneroğlu, şunları yazdı: “Feti Bey, ne kadar da güzel ifade etmişsiniz, lakin atladığınız bir husus var; lktidarın ortağısınız, yetki elinizde. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz! Buyurun sağlayın adaleti, buyurun hukukun evrensel ilkelerini hayata geçirin. Adaletsizlikle imanın aynı sinede olamayacağını “alayı birden” görsün. Buyurun milletin adalete susamışlığına son verin. Sizin de cumanız mübarek olsun.”MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘cuma’ paylaşımı yapmıştı. “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır.” ifadeleriyle başladığı twette, “Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz.” cümlelerine yer veren Yıldız, ardından şunları yazmıştı: “Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk sözonun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle, adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz.Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun.”