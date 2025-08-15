Mustafa Yeneroğlu’ndan Feti Yıldız’a: “Yetki sizde; buyrun sağlayın adaleti!

Fethi Yıldız ne demişti?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘cuma’ paylaşımı yapmıştı. “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır.” ifadeleriyle başladığı twette, “Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz.” cümlelerine yer veren Yıldız, ardından şunları yazmıştı: “Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz
onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle, adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz.
Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun.”