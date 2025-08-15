Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Yeneroğlu’ndan Feti Yıldız’a: “Yetki sizde; buyrun sağlayın adaleti! /15 Ağustos 2025 18:21

Mustafa Yeneroğlu’ndan Feti Yıldız’a: “Yetki sizde; buyrun sağlayın adaleti!

İstanbul Milletvekili hukukçu Mustafa Yeneroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ‘adalet’ konulu paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

SHABER3.COM

Feti Yıldız’ın paylaşımını alıntılayan Yeneroğlu, şunları yazdı: “Feti Bey, ne kadar da güzel ifade etmişsiniz, lakin atladığınız bir husus var; lktidarın ortağısınız, yetki elinizde. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz! Buyurun sağlayın adaleti, buyurun hukukun evrensel ilkelerini hayata geçirin. Adaletsizlikle imanın aynı sinede olamayacağını “alayı birden” görsün. Buyurun milletin adalete susamışlığına son verin. Sizin de cumanız mübarek olsun.”

Fethi Yıldız ne demişti?



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘cuma’ paylaşımı yapmıştı. “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır.” ifadeleriyle başladığı twette, “Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz.” cümlelerine yer veren Yıldız, ardından şunları yazmıştı: “Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz
onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle, adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz.
Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mustafa Yeneroğlu’ndan Feti Yıldız’a: “Yetki sizde;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:33:18