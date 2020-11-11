Samanyolu Haber /Gündem / Müstafi damada ilk sözler /11 Kasım 2020 14:56

Müstafi damada ilk sözler

Tayyip Erdoğan AKP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

SHABER3.COM

Erdoğan Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin Türk askerinin de bölgede barış gücü olarak görev yapacağını savundu. Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada barış gücünün 'sadece Rus askerlerinden' oluşacağı belirtilmişti.

Erdoğan bunun yanı sıra istifa eden damadıyla ilgili de konuştu. Erdoğan şöyle dedi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.  Bu süreçte 2 sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize kazandırması da önemli bir başarıydı. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ettik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk, görevinde başarılar diliyorum."

Erdoğan, kabine değişikliği iddialarının ise 'spekülasyon' olduğunu belirterek "İçi boş, masa başında uydurulan haberler. Değişim gerekiyorsa bunu milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler, gerektiğinde bunu hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır" diye konuştu.

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