Müsteşarlığında başlattığını Bakanlığında bozuyor: Okula başlama yaşı yeniden değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in müsteşarlığı döneminde yayımlanan yönetmeliğe şu anda eylül ayı sonunda 69 ayı dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Velilerin dilekçesiyle bu süre 66 aya kadar inebiliyor.

Yandaş Sabah gazetesinde yer alan habere göre ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olacak; çocukların gelişimsel durumuna göre 72-3 yani 69 ay ve 72+3 yani 75 ay esnekliği tanımlanacak.





Bazı çocuklar ise 72 ay veya daha üstünde zamanlarda okula başlıyor. Uygulama ilk anda 60 ay olarak başlamış, ancak eleştirilerin ardından değiştirilmişti. Bakan Tekin’in müsteşarlığı döneminde başlayan bu uygulamanın şimdi yeniden değiştirilmesi planlanıyor.ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü geçen yıl bu konuya ilişkin bir araştırma yapmıştı. Araştırma sonucunda hazırlanan raporda bir çocuğun ilkokul birinci sınıfa başlaması için bir işi kendi başına tamamlama ve kalem tutma gibi becerilere sahip olması gerektiği belirtilmişti. Çalışmada çocukların yaşayabilecekleri sorunlar şöyle sıralanmıştı:? İlköğretim programları içinde yer alan çalışmalar için 7 yaş çocuklarının bile kas becerileri yetersizken, küçük yaş grubundaki çocukların kas becerilerinin yetersiz olması kaçınılmazdır.? Çocuklar bir ders saati boyunca dikkat sürelerini koruyamayabilirler, yakın yetişkin ilgisine ihtiyaç duyarlar ve oyun aracılığı ile sosyal kural ve normları içselleştirebilirler.? Tuvalet ihtiyaçlarını karşılamayabilirler. Yemek yerken desteğe ihtiyaç duyarlar. Öz bakım becerileri yetersizdir.? İlkokul sınıf ortamı küçük yaş grubundaki çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemez.Okulöncesi öğretmenleriyle yapılan bir araştırmada da okula başlama yaşının 72 ay olması gerektiği belirtilmişti. Araştırmada “Yaş ölçütü çerçevesinde okula hazırbulunuşluğun incelendiği birçok araştırma sonucu çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle tutarlı olup; 72 ay ve altı çocukların gelişimsel olarak ilkokula hazır olmadıklarını, çocukların yaşları arttıkça, okuma yazma becerilerindeki hazırbulunuşluk düzeylerinin arttığını göstermektedir” denilmişti.