Samanyolu Haber /Gündem / Musul Başkonsolosluğu'na saldırı /27 Temmuz 2022 14:40

Musul Başkonsolosluğu'na saldırı

Dışişleri Bakanlığı, "Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Türkiye, Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıya tepki gösterdi ve sorumluların bir an önce yakalanmalarını beklediklerini açıkladı.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI SIRASINDA..."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."
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